Над Курской областью сбито 6 ракет ВСУ

Пострадавших нет

Силы ПВО России сбили шесть украинских ракет в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Он поблагодарил бойцов ПВО и напомнил жителям, что при обнаружении обломков ракет нужно, не подходя к ним, сообщить о находке по номеру 112.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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