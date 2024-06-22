Ежегодная Всероссийская мемориальная акция "Свеча памяти" прошла в Москве

22 июня - День памяти и скорби

На Поклонной горе в Москве стартовала Всероссийская мемориальная акция "Свеча памяти", посвящённая Дню памяти и скорби и 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Среди пришедших на Поклонную гору были глава Мосгордумы Алексей Шапошников, певец, Родион Газманов, врач Татьяна Батышева, артист Евгений Герасимов.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сказал, что для москвичей особенно важно зажечь свечи в память о погибших в войне.

Москва – это город-герой, это город героев. Мы вспоминаем сынов и дочерей нашей Москвы, мы вспоминаем московских народных ополченцев, тех, кто ценой своей жизни отстоял наш любимый город, тех, кто помог Красной армии собрать силы, перейти в контрнаступление, и после этого гнать фашистов до их логова, до Берлина. И 9 мая победить фашистскую сволочь.

Акция "Свеча памяти" проходит в День памяти и скорби по всей стране. По мнению многократной чемпионки мира и Европы Ирины Слуцкой, каждый россиянин должен помнить 22 июня, рассказывать об этой дате детям и внукам.

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. Страна потеряла более 20 миллионов человек в годы Великой Отечественной войны.

В День памяти и скорби в регионах традиционно проходят различные мероприятия. Люди вспоминают героев войны, возлагают цветы к мемориалам. Венок к Могиле Неизвестного Солдата возложил сегодня президент России Владимир Путин.

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