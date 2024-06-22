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"Троицу" Рублёва перевезли в Сергиев Посад

19:20
  • суббота
  • 22 июня 2024

Икону вернули на прежнее место

Знаменитую икону Андрея Рублёва "Троица" перевезли из московского храма Христа Спасителя в Сергиев Посад. Её установили в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.

"Троицу" Рублёва доставили в Храм Христа Спасителя
"Троицу" Рублева везут в Троице-Сергиеву Лавру

В переносе иконы на новое место участвовали патриарх Кирилл вместе с игуменом и насельниками Троице-Сергиевой лавры, сообщает ТАСС.

Иконе Андрея Рублёва более пятисот лет. В 1929 году её перевезли из Троице-Сергиевой лавры в Государственную Третьяковскую галерею. С того времени в иконостасе храма находился список иконы, созданный реставратором Николаем Барановым.

В мае 2023 года президент Владимир Путин принял решение о передаче иконы в лавру. До 22 июня 2024 года она временно находилась в храме Христа Спасителя.

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Икона "Троица" Андрея Рублева
Икона "Троица" Андрея Рублева
Икона "Троица" Андрея Рублева
Икона "Троица" Андрея Рублева
Икона "Троица" Андрея Рублева
Икона "Троица" Андрея Рублева
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