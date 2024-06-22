"Троицу" Рублёва перевезли в Сергиев Посад

Икону вернули на прежнее место

Знаменитую икону Андрея Рублёва "Троица" перевезли из московского храма Христа Спасителя в Сергиев Посад. Её установили в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.

В переносе иконы на новое место участвовали патриарх Кирилл вместе с игуменом и насельниками Троице-Сергиевой лавры, сообщает ТАСС.

Иконе Андрея Рублёва более пятисот лет. В 1929 году её перевезли из Троице-Сергиевой лавры в Государственную Третьяковскую галерею. С того времени в иконостасе храма находился список иконы, созданный реставратором Николаем Барановым.

В мае 2023 года президент Владимир Путин принял решение о передаче иконы в лавру. До 22 июня 2024 года она временно находилась в храме Христа Спасителя.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"