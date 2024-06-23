Стало известно о подвиге рядового Алексеева в зоне СВО

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о новых подвигах военных в зоне спецоперации. Прапорщик Михаил Каперский под непрерывным вражеским огнём сумел уберечь аппаратуру связи и оперативно передал нашим подразделениям координаты вражеских целей. Михаил также оказал первую помощь раненому бойцу и переправил его в безопасное место.

Гвардии рядовой Игорь Алексеев в составе артиллерийского расчёта поддерживал обороняющихся мотострелков. Во время контрбатарейной борьбы он быстро и метко бил по позициям ВСУ. Огневые точки радикалов были подавлены, прорыва наших рубежей не допущено, сообщает "ТВ Центр".

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