На улицы Тель-Авива вышли 150 тысяч протестующих

Они требуют начать переговоры с ХАМАС

В столкновения с полицией переросли массовые антиправительственные протесты в Тель-Авиве. Около 150 тысяч человек вышли на улицы с требованием немедленно начать переговоры с ХАМАС по освобождению заложников и провести досрочные выборы.

После организованного митинга толпы протестующих перекрыли движение по трассе и стали разводить костры на проезжей части. Завязались стычки со стражами порядка. Три человека задержаны.

Тем временем, армия Израиля продолжает военную операцию на палестинских территориях. Сейчас ЦАХАЛ наносит удары по Рафаху, вертолёты и танки ведут бои в центральной части города. Десятки человек пострадали в ходе рейда на Западном берегу реки Иордан.

Новым обстрелам подвергся и юг Ливана, там израильская авиация атаковала военные объекты движения "Хезболла", сообщает "ТВ Центр".

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