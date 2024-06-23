Православные христиане встречают Троицу

В этот праздник храмы украшают берёзовыми ветками

Православные верующие сегодня отмечают Троицу. Один из главных праздников посвящён сошествию Святого Духа на апостолов на 50-й день после Пасхи и считается рождением христианской церкви.

В России храмы в этот праздник принято украшать ветками берёзы. Священники служат в облачениях зелёного цвета, он символизирует новую и вечную жизнь, сообщает "ТВ Центр".

Главные торжества проходят в Троице-Сергиевой лавре, куда накануне доставили знаменитую икону Андрея Рублёва. Праздничное богослужение возглавил патриарх Кирилл. Решение вернуть древний образ "Троица" на его историческое место принял в прошлом году Владимир Путин.

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