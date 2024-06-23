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Армия России взломала оборону ВСУ под Донецком

11:59
  • воскресенье
  • 23 июня 2024

Враг бежит с поля боя

В зоне спецоперации массированные удары по врагу наносят подразделения Западной группировки. За сутки они поразили более 400 объектов противника, ликвидировали до 370 боевиков. Также с передовой сообщают о продвижении вглубь обороны врага на донецком направлении.
Новости спецоперации: российские войска стремительно развивают наступление

Новейшее вооружение позволяет ровнять с землей укрепрайоны ВСУ. В Донбассе российские войска ворвались в Евгеновку. Линия обороны националистов отодвинута на запад ещё на два километра. Сейчас наши бойцы делают всё, чтобы взять под контроль и трассу на Торецк.

На запорожском направлении разведчики выяснили месторасположение штаба 117 бригады ВСУ. Передали координаты артиллеристам. Дождались, когда на командном пункте соберутся старшие чины. Во время артналёта ликвидирован замначальника бригады и несколько офицеров.

Боевики, конечно, огрызаются. В Часовом Яре непрерывно висят в воздухе дроны – разведчики и корректировщики. Пытаются засечь наши боевые машины. От ударов с воздуха экипажи спасают системы радиоэлектронной борьбы.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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