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Американскую базу "Рамштайн" в Германии окружили протестующие

12:21
  • воскресенье
  • 23 июня 2024

Они выступают против передачи оружия Украине

Массовая акция против поставок натовского оружия Украине прошла в Германии. На митинг у американской авиабазы "Рамштайн" вышли тысячи немцев, австрийцев и французов с требованием немедленного прекращения огня. Антивоенные высказывания всё чаще звучат и среди европейских политиков.
На немецкой базе "Рамштайн" обсудят поставки оружия Украине

Песни о мире звучат прямо у стен "Рамштайна" - крупнейшей военной базой США в Германии. Люди требуют немедленного прекращения огня и переговоров между Москвой и Киевом. И заявляют, что это не они воюют с Россией.

Вашингтон хоть и разрешил Украине наносить удары вглубь российской территории, но, как оказалось, только европейским вооружением. Но Украина не унимается: Киев хочет получить разрешение бить на расстояние 100-150 километров. Представители украинского командования признаются, что без подобной возможности их руки остаются связаны.

Немецкая партия "Альтернатива для Германии", выступающая за прекращение войны на Украине и занявшая второе место на выборах в Европейский парламент, собирается пойти ва-банк. Как пишет издание "Шпигель", планируют создать альтернативу сторонникам войны - основать фракцию, целью которой станут стремление к нормализации отношений с Россией и избавление от гегемонии ЕС.

В повестке венгерского председательства в Евросоюзе, которое начинается уже 1 июля, на ближайшие полгода тоже нет ни слова о поддержке Киева. Европейская коалиция в буквальном смысле оказалась расколота.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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