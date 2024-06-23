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Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в городе

11:27
  • воскресенье
  • 23 июня 2024

Для новосёлов создадут хорошие условия

О развитии социальной инфраструктуры в московских кварталах, возведённых по программе реновации, рассказал сегодня в социальной сети Сергей Собянин.

Как отметил мэр, для новосёлов создадут все условия для жизни, отдыха и работы. Так, будет построено более 50 образовательных учреждений, спортивные и культурные центры. Кроме того, в кварталах благоустроят зелёные дворы и удобные зоны отдыха.

На первых этажах домов разместят нежилые помещения для бизнеса. Сейчас в столице в рамках программы реновации возведено уже более 300 новостроек.

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