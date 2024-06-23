Ливни, снегопады и жара: сюрпризы погоды в мире

В США затоплен целый город

Спасательная операция успешно завершилась в чилийских Андах. Мощные снегопады привели к сходу лавин. Одна из них снесла с горной дороги ехавший по ней автомобиль. Машина перевернулась, водитель оказался в ловушке, но успел послать сигнал тревоги. Пробиться к занесённой снегом машине удалось не сразу. Замёрзшего, но живого его извлекли наружу.

В американском штате Айова проливные дожди стали причиной масштабных наводнений. Уровень воды в реках превысил рекорд 30-летней давности. Полностью затоплен город Рок-Вэлли. Передвигаться по улицам можно только на лодках. Объявлено чрезвычайное положение.

Аномальная жара пришла на Восток США. Плюс 37 в Вашингтоне - это всего на один градус ниже абсолютного рекорда, сообщает "ТВ Центр".

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