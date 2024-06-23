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В Уфе устраняют последствия мощного урагана

12:43
  • воскресенье
  • 23 июня 2024

Повалены деревья, затоплены улицы

Сразу в нескольких российских регионах ликвидируют последствия мощного ливня. В Новосибирске в результате стихии вышла из берегов река Обь. В Екатеринбурге затопило улицы. Похожая картина в Уфе. Накануне там в потоках воды глохли автомобили, а ураганный ветер срывал кровлю домов и валил деревья.
Ливень с градом и ураган обрушились на Новосибирск

Кажется, что столица Башкирии превратилась в один большой аквапарк с бурными водопадами и горками. Виной всему – мощный циклон "Эдгар", принёсший с собой сильный ветер, переходящий в ураган, ливни, гром и молнии.

Ураган - тот самый, что недавно натворил бед в Москве. В Уфе он не только залил улицы, но и внёс коррективы в работу местных электросетей. Досталось от циклона парковкам, торговым центрами и даже местному аэропорту. Там затопило взлётно-посадочную полосу.

Прошёлся "Эдгар" и по столице Урала. В Екатеринбурге картина та же: затопленные улицы, поваленные деревья, повреждённые линии электропередачи.

Настоящий тропический ливень в Сибири: шквалистый ветер, град и жара. По области температура воздуха достигает 33 градусов. В Новосибирске из-за непогоды вышла из берегов Обь. Один из пляжей завалило поломанными деревьями. Но лето в Сибири короткое, время терять нельзя, поэтому местные жители совместили отдых с субботником.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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