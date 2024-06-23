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День Московского спорта пройдёт 6 июля в "Лужниках"

19:39
  • воскресенье
  • 23 июня 2024

Все активности будут бесплатные

6 июля в "Лужниках" состоится День Московского спорта. На площадках в спорткомплексе пройдут соревнования, показательные выступления спортсменов, мастер-классы и открытые тренировки.

Как сообщил у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин, все занятия будут бесплатные, на некоторые из них нужно предварительно зарегистрироваться.

Среди спортивных событий августа мэр назвал "Ночной забег" и семейный фестиваль "Московский День физкультурника".

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