Сбиты пять воздушных целей

Два человека погибли, 22 ранены в Севастополе во время отражения ракетной атаки. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

"Ситуация на Учкуевке тяжёлая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу", - написал Развожаев.

По его информации, силы ПВО сбили пять воздушных целей, их осколки упали в прибрежной зоне. Среди раненых есть двое детей.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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