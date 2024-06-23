Россия нанесла удар по месту подготовки лётчиков на Украине

Все цели поражены

Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки лётного и технического состава на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

Также за минувшие сутки уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей. Силы ПВО сбили 75 украинских беспилотников, более 30 американских снарядов HIMARS и чешских Vampire.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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