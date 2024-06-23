ВСУ ударили по Севастополю американскими ракетами ATACMS

С кассетными боеприпасами

Украина ударила по гражданским объектам Севастополя американскими ракетами ATACMS, снаряжёнными кассетными боевыми частями. Об этом сообщили в Минобороны.

Четыре ракеты были сбиты силами ПВО, одна ракета в результате отклонилась от траектории полёта с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.

Ранения при атаке ВСУ на Севастополь получили люди, находившиеся на пляже. Количество погибших увеличилось до трёх, ранены около ста человек.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки на город два человека погибли, 22 ранены. Среди раненых есть дети.

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