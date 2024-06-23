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В Минздраве назвали число пострадавших при атаке на пляж в Севастополе

16:20
  • воскресенье
  • 23 июня 2024

Пятеро детей находятся в тяжёлом состоянии

Во время ракетного обстрела Севастополя пострадали 124 человека, в том числе 27 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав России.

На этот момент известно о трёх погибших – одном ребёнке и двоих взрослых. Пятеро детей находятся в тяжёлом состоянии, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Как ранее сообщили в Минобороны, над городским пляжем Севастополя разорвалась американская ракета ATACMS, снаряжённая кассетными боевыми частями. Всего ракет было пять, четыре из них удалось сбить на подлёте к местам массового скопления людей.

По факту ракетной атаки ВСУ Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 УК  "Террористический акт". 

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