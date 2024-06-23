При обстреле Севастополя погибла 9-летняя дочь заммэра Магадана

Девочка отдыхала у моря

Во время ракетной атаки на Севастополь погибла девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. Девочка находилась с родителями на пляже, по которому ударили ВСУ сообщил глава города Юрий Гришан. Он выразил соболезнования мэру, его супруге, родным и близким девочки.

Сегодня во время ракетного обстрела Севастополя пострадали 124 человека, среди них - 27 детей. Пять человек погибли. Пятеро детей находятся в тяжёлом состоянии.

Как ранее сообщили в Минобороны, над городским пляжем Севастополя взорвалась американская ракета ATACMS, снаряжённая кассетными боевыми частями. Военное ведомство возложило ответственность за гибель мирных граждан на США.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"