Во время ракетного обстрела ранены более 100 человек

Все полётные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Об этом заявили в Минобороны России, комментируя атаку на севастопольский пляж.

В военном ведомстве возложили ответственность за преднамеренный удар по мирным жителям Севастополя на Вашингтон, поставивший оружие Украине.

Сегодня во время ракетного обстрела Севастополя пострадали 124 человека, в том числе 27 детей. Три человека погибли. Пятеро детей находятся в тяжёлом состоянии. Известно, что во время атаки погибла девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова.

Как ранее сообщили в Минобороны, над городским пляжем Севастополя разорвалась американская ракета ATACMS, снаряжённая кассетными боевыми частями.

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