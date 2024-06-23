24 июня объявлено днём траура в Крыму и Севастополе

Траур объявлен в связи с ракетной атакой ВСУ

24 июня объявлен днём траура в Крыму и Севастополе. Об этом сообщили глава республики Сергей Аксёнов и глава города Михаил Развожаев.

В связи с трауром будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы.

Днём 23 июня над городским пляжем Севастополя разорвалась американская ракета ATACMS, снаряжённая кассетными боевыми частями. Всего ракет было пять, четыре из них удалось сбить на подлёте к местам массового скопления людей. Погибли пять мирных жителей, ранения получили более ста человек.

По факту ракетной атаки ВСУ Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 УК "Террористический акт".

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