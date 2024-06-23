Увеличилось число жертв ракетного обстрела Севастополя

Погибли пять мирных жителей

Число жертв атаки ВСУ на Севастополь возросло до пяти, среди них трое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаев. Среди погибших – трое детей.

Известно, что во время обстрела города погибла девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже.

Всего во время ракетного обстрела Севастополя пострадали 124 человека, в том числе 27 детей. Пятеро детей находятся в тяжёлом состоянии.

Как ранее сообщили в Минобороны, над городским пляжем Севастополя разорвалась американская ракета ATACMS, снаряжённая кассетными боевыми частями.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"