Собянин: Направляем московских врачей для оказания помощи в Севастополе

Там во время атаки ВСУ получили ранения более 100 человек

Москва направляет врачей для оказания необходимой помощи раненым во время ракетного обстрела Севастополя. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что московские клиники готовы принять пострадавших и пожелал всем раненым скорейшего выздоровления.

"Мои самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами", - написал Собянин.

Днём 23 июня над городским пляжем Севастополя разорвалась американская ракета ATACMS, снаряжённая кассетными боевыми частями. Погибли пять мирных жителей, ранения получили более ста человек. 24 июня объявлено днём траура в Крыму и Севастополе.

По факту ракетной атаки возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".

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