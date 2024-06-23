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План "Перехват" объявлен в Дагестане после нападений в Дербенте и Махачкале

19:27
  • воскресенье
  • 23 июня 2024

В результате нападений есть погибшие

В Дагестане после вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале объявлен план "Перехват". Об этом сообщили в республиканском МВД.
При нападении в Дербенте убит православный священник

Кроме того, правоохранительные органы перекрыли все въезды и выезды в Махачкале и Дербенте.

В воскресенье вечером вооруженные люди совершили нападение в Дербенте на синагогу, православный храм и сотрудников ДПС. Также стрельба произошла в Махачкале. По предварительным данным, в столице Дагестана погиб один сотрудник полиции, еще шестеро ранены.

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