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Глава Дагестана отреагировал на происшествия в республике

19:35
  • воскресенье
  • 23 июня 2024

В Махачкале и Дербенте погибли полицейские

В Дагестане создан оперативный штаб после двух происшествий с полицейскими в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

"Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. По предварительной информации, среди них есть пострадавшие", - написал он.

В Махачкале неизвестные напали на пост ДПС. Один полицейский погиб, шестеро ранены. В Дербенте подожжена синагога, в перестрелке с нападавшими на неё погибли двое полицейских. В республике объявлен план "Перехват".

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