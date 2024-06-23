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Нападения в Дагестане: двое боевиков ликвидированы. Последние данные

19:46
  • воскресенье
  • 23 июня 2024

Данные на 19:45

Вооруженные нападения в Дагестане произошли в воскресенье вечером. Что известно на момент написания заметки:
Что известно об убитом в Дербенте православном священнике
  • В Дербенте неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь. По предварительным данным, погиб настоятель церкви, 66-летний отец Николай. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.
  • Одновременно стрельба прозвучала в Махачкале. Там неизвестные обстреляли пост ДПС и напали на синагогу. По предварительным данным, погиб один полицейский.
  • После нападения в здании синагоги произошел серьезный пожар. К этой минуте возгорание удалось локализовать.
  • В Дагестане объявлен план "Перехват". Махачкала и Дербент перекрыты на въезд и выезд.
  • Власти республики создали оперативный штаб в связи со случившимся. Глава Дагестана Сергей Меликов, назвал нападения попыткой к дестабилизации общественной ситуации. "Паника и страх – то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!" - заявил он.
  • Очевидцы публикуют кадры, на которых, предположительно, ведут огонь.
  • Двое нападавших в Махачкале ликвидированы, сообщают местные Telegram-каналы.

Также в воскресенье вечером стрельба произошла на границе России и Абхазии. Там погиб один человек.

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