Следственный комитет возбудил уголовные дела после нападений в Дагестане

По предварительным данным, погибли два человек

Управление Следственного комитета России по Дагестану сообщило о возбуждении уголовных дел после нападений в Дербенте и Махачкале. Об этом говорится в Telegram-канале СКР.

Уголовные дела возбуждены по статье "Террористический акт". В ведомстве отметили, что в результате нападений погибли и пострадали сотрудники полиции и гражданские лица.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам, их действиям будет дана правовая оценка. На месте работают следователи и следователи-криминалисты", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Дербенте и Махачкале были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции.

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