МВД Дагестана подтвердило ликвидацию двух участников нападений в республике

Работа силовиков продолжается

Двое участников нападений в Дагестане ликвидированы. Эту информацию подтвердили в МВД республики.

Ранее о ликвидации боевиков сообщили очевидцы в социальных сетях.

Нападения в Дагестане произошли в воскресенье вечером. Неизвестные совершили вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции.

По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт".

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