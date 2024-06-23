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Что известно об убитом в Дербенте православном священнике

20:18
  • воскресенье
  • 23 июня 2024

У отца Николая остались жена, трое детей и внуков

В результате серии нападений в Дербенте погиб настоятель православного храма отец Николай.

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Информацию о гибели священнослужителя подтвердил Национальный антитеррористический комитет. По предварительным данным, боевики перерезали священнику горло.

Протоиерею Николаю Котельникову было 66 лет. Как выяснил Telegram-канал Readovka, он переехал в Дербент из Ставрополя еще в 80-ых годах.

Служению Богу отец Николай отдал почти 40 лет. Был настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Также он участвовал в миссии по привозу Благодатного огня из Иерусалима.

У священника остались жена, трое детей и внуков.

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Протоиерей Николай Котельников
Протоиерей Николай Котельников
Протоиерей Николай Котельников
Протоиерей Николай Котельников
Протоиерей Николай Котельников
Протоиерей Николай Котельников
Протоиерей Николай Котельников
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