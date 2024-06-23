В результате нападений в Дагестане погибли шесть полицейских

12 ранены

В ходе серии нападений в Махачкале и Дербенте в воскресенье вечером погибли шесть полицейских. Такие данные привело министерство внутренних дел Дагестана.

Еще 12 правоохранителей получили ранения, уточнили в ведомстве.

В воскресенье вечером неизвестные совершили вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Как сообщал ранее Национальный антитеррористический комитет, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции.

По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт".

Двое из нападавших уничтожены, подтвердили в МВД Дагестана. Спецоперация по поиску боевиков продолжается. В республике введен режим КТО.

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