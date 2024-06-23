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В Дербенте вновь слышна стрельба

20:43
  • воскресенье
  • 23 июня 2024

Автоматные очереди слышны в районе центре города

В Дербенте возобновилась стрельба. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Очевидцы рассказывают, что автоматные очереди слышны в районе центральной площади.

Перестрелки возобновились и в Махачкале, пишет РИА Новости.

В воскресенье вечером неизвестные совершили вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт". Двое из нападавших уничтожены.

По данным МВД Дагестана, в результате нападений в Дагестане погибли шесть полицейских. Еще 12 получили ранения.

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