112: Возле церкви в Махачкале идет бой

Кроме того, боевики забаррикадировались в одном из жилых домов в Махачкале
Возле церкви в Махачкале идет бой. Об этом сообщает Telegram-канал 112. Эту информацию ранее сообщал телеканал РЕН.
Кроме того, террористы забаррикадировались в одном из жилых домов в Махачкале, пишет SHOT.
Ранее TG-канал MASH сообщил, что около 40 человек якобы захвачены в заложники в православном храме в Кировском районе Махачкалы.
Официального подтверждения приведенных сообщений нет. С места событий приходит противоречивая информация, проверить которую оперативно невозможно.
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