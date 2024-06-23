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112: Возле церкви в Махачкале идет бой

21:00
  • воскресенье
  • 23 июня 2024

Кроме того, боевики забаррикадировались в одном из жилых домов в Махачкале

Возле церкви в Махачкале идет бой. Об этом сообщает Telegram-канал 112. Эту информацию ранее сообщал телеканал РЕН.

Кроме того, террористы забаррикадировались в одном из жилых домов в Махачкале, пишет SHOT.

Ранее TG-канал MASH сообщил, что около 40 человек якобы захвачены в заложники в православном храме в Кировском районе Махачкалы.

Официального подтверждения приведенных сообщений нет. С места событий приходит противоречивая информация, проверить которую оперативно невозможно.

 

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