Силовики Северной Осетии перешли на усиленный режим работы

Глава региона призвал жителей не поддаваться панике

Из-за событий в Дагестане силовики Северной Осетии переведены на усиленный режим несения службы. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

По его словам, он поручил усилить охрану общественных мест, торговых центров и социальных учреждений.

Меняйло также обратился к жителям республики с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться панике. По его словам, цель "кучки провокаторов" — нарушить спокойствие и посеять на Кавказе вражду между народами и конфессиями.

В воскресенье вечером неизвестные совершили вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт".

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