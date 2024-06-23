Сообщения о захвате заложников в церкви в Махачкале опровергли

Пу другим данным, внутри церкви находятся люди, которые укрылись от боевиков

Информация о захвате заложников в церкви в Махачкале не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Дагестана.

По данным ведомства, возле церки сейчас идет перестрелка.

Ранее информацию о захвате заложников опроверг "Интерфакс" со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, внутри церкви находятся люди, которые укрылись от боевиков. Боевиков в здании нет, подчеркнул источник.

Информацию о захвате заложников в одной из церквей Махачкалы ранее распространил Telegram-канал MASH.

В воскресенье вечером неизвестные совершили вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт". Двое из нападавших уничтожены. По данным МВД Дагестана, в результате нападений в Дагестане погибли шесть полицейских. Еще 12 получили ранения.

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