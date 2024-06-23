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Число погибших в результате террористической атаки на Дагестан увеличилось

21:46
  • воскресенье
  • 23 июня 2024

Четверо боевиков ликвидированы

В результате нападений в Дагестане погибли девять человек. Уточненные данные приводит РИА Новости со ссылкой на муфтият республики.

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Семеро погибших - сотрудники полиции. Еще 25 человек пострадали.

Ранее сообщалось о шестерых погибших и 12 раненых полицейских.

Террористическая атака на Дагестан произошла в воскресенье вечером. Неизвестные совершили вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт". 

Четверо боевиков ликвидированы, сообщили в МВД Дагестана. В настоящее время спецоперация в республике продолжается.

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