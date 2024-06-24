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В Дагестане объявили трехдневный траур после нападений боевиков

08:24
  • понедельник
  • 24 июня 2024

Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт"

После нападения боевиков в Махачкале и Дербенте в Дагестане объявлен трёхдневный траур. Как сообщили в НАК, активная фаза контртеррористической операции сейчас завершена. Пять бандитов ликвидированы.
Террористы атаковали Махачкалу и Дербент. Главное

По данным главы республики Сергея Меликова, погибли более 15 полицейских и несколько гражданских лиц. Ранения получили 16 человек, из них 13 - сотрудники правоохранительных органов. Сейчас они в больницах.

Накануне неизвестные совершили нападения на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Во время атаки на церковь в Дербенте убит настоятель. В Махачкале силовики после атаки вывели из храма около 20 прихожан.

Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". По данным агентств, обыски прошли у главы Сергокалинского района Магомеда Омарова в связи с участием его сыновей в нападении.

В Дагестане введен план "Перехват", на месте боестолкновени работают взрывотехники, изъято стрелковое оружие и боеприпасы, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Продолжается поиск пособников бандитов.

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