В Севастополь прибыла сводная бригада Центра медицины катастроф

Мария Захарова призвала ООН осудить действия Украины

По последним данным, двое детей и двое взрослых стали жертвами ракетной атаки на Севастополь. Ранения и травмы различной степени тяжести получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 несовершеннолетних. Этой ночью по поручению Владимира Путина в город прибыла сводная бригада специалистов Центра медицины катастроф, врачи Минздрава и московских клиник, а также психологи МЧС.

Первые секунды после взрыва. На пляже слышны крики и многочисленные хлопки от детонации суббоеприпасов кассетного снаряда. Те, кто стояли в отдалении, даже не сразу поняли, что произошло, подумали - учения.

Несмотря на возникшее замешательство, нашлись настоящие герои. Один из них – водитель автобуса, который за несколько ходок вывез с пляжа более 300 человек. Сотрудники кафе уводили людей в укрытие и оказывали им первую помощь.

В социальных сетях жители благодарят неравнодушных за помощь. Четверо погибших, из них двое - дети.

О произошедшем сразу же доложили президенту. Владимир Путин выразил соболезнования погибшим и пострадавшим. Он на связи с военными, руководством соцблока и здравоохранения.

Залп был из пяти ракет. Одна из них сдетонировала над Учкуевкой, это пригород Севастополя. Использовались оперативно-тактические ракеты АТАСМS, переданные Украине из США. По сообщению Минобороны, полетные задания для этого вида вооружения вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Кроме того, в момент атаки в акватории Черного моря был замечен беспилотник-разведчик НАТО.

Обстрел произошёл в полдень. Тот, кто выбирал место и время, не мог не знать, что здесь будет многолюдно. Учкуевка – одно из самых популярных туристических мест Севастополя и для местных жителей, и для гостей полуострова, которые останавливаются в частном секторе и пансионатах.

По факту обстрела следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Представитель МИДа Мария Захарова призвала ООН осудить действия Украины:

"В Секретариате ООН в связи с террористической атакой киевского режима против мирных жителей Севастополя заявили буквально следующее: "Как всегда, мы стремимся положить конец войне в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Генеральной ассамблеи". Это больше похоже на признание в собственной ненужности, чем на комментарий в связи с трагедией. И ладно бы Секретариат ООН выполнял свои технические функции, не влезая в политику. Уже много лет идёт тотальная политизация всех заявлений и действий на украинском направлении в угоду Западу. Раз уж начали играть на политическом поле, будьте добры разглядеть убитых киевским режимом из американского оружия людей на пляже и осудить акт терроризма!"

В Комсомольском парке Севастополя появился стихийный мемориал – люди несут цветы и игрушки. На полуострове объявлен день траура.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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