ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские военные подбили замаскированный танк Leopard

08:37
  • понедельник
  • 24 июня 2024

FPV-дрон сбросил боеприпас на башню

Новые данные от Минобороны. Российские войска улучшили своё положение по переднему краю практически на всех участках фронта. Группировка "Центр" за сутки поразила почти 400 целей ВСУ.

На Южнодонецком направлении операторы ударных беспилотников бригады морской пехоты Тихоокеанского флота обнаружили замаскированный в лесополосе танк "Леопард" германского производства. Он находился в 18 километрах от линии фронта, но это не стало препятствием для наших "птичек". FPV-дрон сбросил боеприпас на башню, и бронемашина загорелась.

Сейчас морпехи активно поддерживают наступление штурмовых групп. Только за одну смену они ликвидировали два опорника и пулемётную точку ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Подбитый танк Leopard ВСУ
Подбитый танк Leopard ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.