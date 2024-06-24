Российские военные подбили замаскированный танк Leopard

FPV-дрон сбросил боеприпас на башню

Новые данные от Минобороны. Российские войска улучшили своё положение по переднему краю практически на всех участках фронта. Группировка "Центр" за сутки поразила почти 400 целей ВСУ.

На Южнодонецком направлении операторы ударных беспилотников бригады морской пехоты Тихоокеанского флота обнаружили замаскированный в лесополосе танк "Леопард" германского производства. Он находился в 18 километрах от линии фронта, но это не стало препятствием для наших "птичек". FPV-дрон сбросил боеприпас на башню, и бронемашина загорелась.

Сейчас морпехи активно поддерживают наступление штурмовых групп. Только за одну смену они ликвидировали два опорника и пулемётную точку ВСУ.

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