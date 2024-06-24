Названы имена новых героев СВО

Бойцы проявили мужество

Новые примеры мужества наших военнослужащих в зоне СВО. Ефрейтор Дмитрий Кузнецов под массированными обстрелом вражеской артиллерии, рискуя собственной жизнью, сумел восстановить повреждённые кабельные линии связи. Это позволило сохранить устойчивое управление батальонной группой. И наши подразделения, отразив атаку неприятеля, перешли в контрнаступление.

Рядовой Юрий Михалёв во время ремонта повреждённой бронетехники заметил в небе украинский дрон, который направлялся к нашим позициям. Юрий мгновенно сориентировался и открыл прицельный огонь по беспилотнику неприятеля. Барражирующий боеприпас сдетонировал в воздухе, не достигнув расположения наших войск.

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