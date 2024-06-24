ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы имена новых героев СВО

09:26
  • понедельник
  • 24 июня 2024

Бойцы проявили мужество

Новые примеры мужества наших военнослужащих в зоне СВО. Ефрейтор Дмитрий Кузнецов под массированными обстрелом вражеской артиллерии, рискуя собственной жизнью, сумел восстановить повреждённые кабельные линии связи. Это позволило сохранить устойчивое управление батальонной группой. И наши подразделения, отразив атаку неприятеля, перешли в контрнаступление.

Рядовой Юрий Михалёв во время ремонта повреждённой бронетехники заметил в небе украинский дрон, который направлялся к нашим позициям. Юрий мгновенно сориентировался и открыл прицельный огонь по беспилотнику неприятеля. Барражирующий боеприпас сдетонировал в воздухе, не достигнув расположения наших войск.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.