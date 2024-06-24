Какие сюрпризы преподнесла реставрация усадьбы "Останкино"

Важно сохранить всё подлинное до мельчайших деталей

Приоткрылась завеса тайны над тем, что происходит в знаменитой усадьбе "Останкино" в Москве. Имение Шереметьевых уже одиннадцать лет недоступно для публики. В последние годы в нём идёт непростой процесс реставрации. Она уже преподнесла немало сюрпризов.

Дворец-театр, храм искусств, редчайшая жемчужина деревянной архитектуры! Возраст солидный - 230 лет! Вот только все последние годы "Останкино" - усадьба-загадка. Окружена строительными лесами. Закрыта на масштабную реставрацию.

"Четыре года длились противоаварийные работы, параллельно четыре года длилось проектирование. И вот уже два года в разгаре настоящая комплексная бережная реставрация", - пояснил Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия Москвы.

Дерево! В этом и уникальность усадьбы, и её главная проблема. Слишком недолговечный материал. Здание строилось графом Шереметевым как летняя увеселительная резиденция, и никогда не отапливалось. Здесь подолгу никто и не жил, разве что Александр II останавливался на неделю перед коронацией. Обычно приезжали на балы и спектакли. Шереметев и не рассчитывал, что Дворец проживет двести лет. Конечно, его много раз перестраивали и ремонтировали. Но уже давно он в аварийном состоянии. И на фасадах это заметнее всего.

"Было много очень такого деструктивного материала, начиная от штукатурки, потом дранка, войлок, и сам конструктив деревянный. В связи с этим пришлось практически перебирать сверху донизу", - рассказал Александр Иванников, реставратор по фасадам.

Задача - сохранить всё подлинное до мельчайших деталей. А если прогнившую балку меняют, используют дерево той же породы. И даже топоры у плотников заточены, как у строителей Дворца.

"Мы стараемся в своих реставрационных технологиях использовать инструменты, подобные восемнадцатому веку. По тем технологиям, с теми же рукоятками, с теми же составами", - отметил Олег Тиюнов, архитектор-реставратор.

И слой за слоем в каждом помещении снимают краску, чтобы вернуть исторический цвет. "Здесь перед вами уже экспозиционный зондаж, вот вы видите, состоящий из трех цветов. Вы можете увидеть голубой цвет. Был темно-серый цвет и вот наконец мы обнаружили наш оригинальный розовый цвет", - рассказала Виктория Яковлева, художник- реставратор.

Открытий во время реставрации сделано уже множество. Например, в галерее, ведущей в Египетский павильон, обнаружили заложенные проёмы. Как выяснилось, это было сделано еще по указанию самого Николая Шереметева.

Удалось найти и оригинальные образцы обоев восемнадцатого века, в то время их привозили из Англии и Франции.

"Мы, например, знаем, что в Восточной галерее - там по документам тоже была отделка обоями. И когда мы вскрывали полы, мы нашли эти обои, содранные, видимо, в середине девятнадцатого века, ну, слава Богу, люди поленились - не выбросили, они упали под пол и там сохранились", - отметил Виктор Голуб, главный архитектор проекта реставрации усадьбы "Останкино".

Из-за находки изменили проект - теперь по образцам обоев воссоздадут всю отделку Восточной галереи. Предметы интерьера из Дворца реставрируют не только в Москве, но и в Петербурге, туда отправились окна, двери, паркет.

Но значительную часть декора возвращают к жизни в мастерских, оборудованных в усадьбе. А вот театр еще только ждёт реставраторов. Здесь пока и знаменитая машина, создающая звук грома, и колесница, на которой крепостная актриса, а потом графиня Прасковья Жемчугова выезжала в спектакле.

"Её колесницу влекли четыре леопарда. Что такое четыре леопарда? Оставалось долго загадкой, пока в описях не была найдена строка - четыре шкуры леопардовые. Понятно, что это были люди, которых наряжали просто в шкуры", - пояснила Варвара Ракина, заведующая научно-хранительским отделом "Усадьбы Останкино" ГБУК Москвы "ГМЗ "Останкино и Кусково".

И в этом зале лучше всего видно - неслучайно исследования ведутся много лет. Шереметев создал здание-мистификацию со множеством сюрпризов.

"Эта люстра, которая кажется тяжёлой бронзовой люстрой - она на самом деле деревянная. Колонны, которые окружают бельэтаж, на первый взгляд, мраморные, на самом деле они тоже деревянные. Это театр, здесь всё, так сказать, должно было играть роль", - рассказала Варвара Ракина.

Ход в этой игре - за реставраторами. И когда они завершат работу, Дворец останется летней резиденцией. В нём не будет ни отопления, ни водопровода, ни кондиционеров, ни электрического освещения. Иначе его не сберечь. Коллекцию будут сохранять за счёт постоянной температуры, а с влагой бороться с помощью осушителей воздуха. Для посетителей Дворец будет открыт, как и раньше, с мая по октябрь. Случится это, правда, только в 2028-м году.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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