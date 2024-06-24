Посол Антонов обвинил власти США в терроризме после удара по Севастополю

АТACMS не могли быть запущены без посторонней помощи

США не уйдут от ответственности за атаку ВСУ на Севастополь ракетами АТACMS американского производства.

Киев не мог запустить ракеты без помощи американских специалистов и поддержки разведки США, уверен посол России в США Анатолий Антонов.

"Американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности за кровь и слезы безвинных людей", - приводятся слова Антонова в Telegram-канале российского диппредставительства.

По его словам, Белый дом демонстративно встал на сторону "международного терроризма", поддерживая преступления Киева.

Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин раскритиковала удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополь. Такого происходить не должно.

"Представьте, что Россия, используя российский спутник, выпустила бы кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде. Единственная граница, которую должны защищать американские военные, — это наша собственная граница", - написала она в социальной сети X.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS. Силы ПВО сбили четыре из них, пятая "отклонилась от траектории полета". Ее боевая часть сдетонировала над городом, часть суббоеприпасов упали на пляж в Учкуевке. Четыре человека погибли, 151 пострадал.

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