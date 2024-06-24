Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Подполье сообщает, что удар пришелся по складу с ракетами

На юге Украины в Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Страна.ua". Все это – на фоне воздушной тревоги, которая объявлена в регионе.

РИА Новости со ссылкой на подполье сообщает, что удар пришелся на завод тяжелого краностроения. По данным источника, там был склад с ракетами иностранного производства.

Напомним, удары по украинской инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года после первой террористической атаки на Крымский мост. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что по жилым домам и социальной инфраструктуре никто не бьет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"