Водителей могут лишить прав за незаконную установку знака "инвалид"

Документ направили на заключение в кабмин

В Госдуме предложили лишать прав за незаконную установку знака "Инвалид" на автомобиль.

Одним из авторов инициативы выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Документ будет направлен на отзыв в правительство.

Предусмотренное наказание – водительских прав на срок от одного до трех месяцев и штрафы до 10 тысяч рублей в случае неоднократной незаконной установки знака.

Как отметили депутат, сейчас у многих недобросовестных водителей возникает соблазн поставить знак "Инвалид" на машину, например, для бесплатной парковки. Из-за этого реальные инвалиды не могут получить беспрепятственный доступ к своей инфраструктуре.

Ранее стало известно, что Госдума может рассмотреть законопроект о штрафах за опасное вождение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"