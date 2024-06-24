ЕС нашел способ обойти вето на закупки оружия для Украины

Юристы Евросоюза ищут лазейки для расходования прибыли от замороженных российских активов

В ЕС придумали, как обойти вето на закупку вооружения для Киева. Об этом сообщает Financial Times. Издание ссылается на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Напомним, Венгрия ранее наложила вето на использование доходов от замороженных российских активов на покупку вооружения для Киева. После этого юристы ЕС озадачились поиском лазеек для обхода запрета. Скорее всего, этот же способ можно будет использовать и для выдачи Украине кредита в 50 миллиардов евро со стороны стран "Большой семерки".

Боррель сообщил изданию, что Венгрии предложена сделка – она может не участвовать в инициативе Евросоюза по Украине. При этом страна будет обязана не накладывать вето на решения ЕС. Аналогичный договор уже есть у Венгрии с НАТО.

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