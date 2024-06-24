В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО

Угрозы местным жителям нет

В Махачкале и Дербенте завершена контртеррористическая операция (КТО).

Решение принято в связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан, заявил утром в понедельник Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Террористическая атака на Дагестан произошла в воскресенье вечером. Неизвестные совершили вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Погибли десять человек, двое из которых гражданские, восемь – сотрудники правоохранительных органов.

По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Шестеро боевиков ликвидированы. Трое из них — сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.

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