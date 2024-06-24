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Собянин рассказал о развитии системы социальной помощи в Москве

10:33
  • понедельник
  • 24 июня 2024

До 2030 года планируется открыть новые социальные дома в ТиНАО

О развитии системы соцзащиты Москвы на ближайшие 6 лет рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.
По словам мэра, в городе проживает почти 950 тысяч человек с инвалидностью, и каждый из них получает комплексную поддержку.

В ближайшие годы в столице возведут реабилитационно-образовательный центр и откроют 7 новых районных отделений в ТиНАО.

Особое внимание Москва уделяет и участникам спецоперации. Для них создан первый в России Единый центр поддержки. В планах - построить ещё специализированный Социально-реабилитационный центр.

Кроме того, в столице продолжают открывать стационарные социальные учреждения, и около ста тысяч москвичей получают адресную помощь на дому по новому городскому стандарту.

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