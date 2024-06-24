Часть пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь могут перевезти в Москву

Специалисты работали всю ночь

Медики решают вопрос о переводе в Москву части пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь.

Ночью в город прибыли специалисты из Москвы - работники центра медицины катастроф, врачи из больниц Минздрава и психологи МЧС, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Они осмотрели всех пострадавших, на консилиуме было принято решение о транспортировке 15-20 пострадавших на лечение в столицу.

"В Москве обо всех родителях, которые полетят с детьми позаботятся и разместят в гостинице", – сообщил он в своем telegram-канале.

В настоящий момент 35 специалистов продолжают работать с пострадавшими.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS. Силы ПВО сбили четыре из них, пятая "отклонилась от траектории полета". Ее боевая часть сдетонировала над городом, часть суббоеприпасов упали на пляж в Учкуевке. Четыре человека погибли, 151 пострадал.

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