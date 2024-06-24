У террористов в Дагестане нашли американскую штурмовую винтовку

Проверяются возможные связи преступников с террористическими организациями за рубежом

В Дагестане этим утром завершилась масштабная контртеррористическая операция. Пятеро боевиков, устроивших вооруженные нападения в Махачкале и Дербенте, уничтожены. Спецслужбы разыскивают пособников бандитов, которые накануне вечером атаковали православные храмы, синагогу и пост ДПС. В результате теракта погибли по меньшей мере 20 человек.

Спецназ ФСБ зачищает Свято-Успенский собор в Махачкале. Во дворе сожженные машины. Разбитая церковная утварь. Около входа – ликвидированный преступник. Один из группы террористов, которые накануне вечером напали на церкви, синагоги и полицейские посты в дагестанской столице и Дербенте. Стрельбы больше не слышно. 19 прихожан, которые в момент нападения забаррикадировались в храме, благополучно эвакуированы. Активная фаза спецоперации в Дагестане завершена

Личности всех ликвидированных боевиков установлены. Предположительно, трое из них родственники главы администрации Сергокалинского района. Кстати, в недавнем прошлом – сотрудника полиции. Чиновник задержан и дает показания. Сейчас идет розыск сообщников.

Грохот автоматных очередей переполошили Махачкалу и Дербент почти одновременно. Примерно в 18 часов как минимум две группы террористов напали и подожгли синагогу в Дербенте. Убили охранника. Затем атаковали церковь и расправились с настоятелем – отцом Николаем. Он возглавлял приход более 40 лет.

В эти же минуты террористы расстреливают в упор и поджигают полицейские патрули в Махачкале. Лица террористы не прятали. С оружием шли в открытую. Прямо на улице отобрали машину у случайного очевидца.

Но главными целями были все же храмы. Боевики подожгли синагогу на улице Ермошкина. Потом пытались проникнуть в Свято-Успенский собор. Но прихожане успели запереть массивные двери. К этой минуте подоспели и полицейские. Началась ожесточенная перестрелка. В итоге все нападавшие ликвидированы.

А это кадры с городского пляжа Махачкалы. Полицейские задерживают подозрительных мужчин. Не исключено, связанных с преступниками. По уточненным данным, в результате терактов погибли 17 полицейских и трое гражданских. Еще 16 человек, преимущество силовиков, ранены.

Сейчас спецслужбы проверяют возможные связи преступников с террористическими организациями за рубежом. Среди оружия боевиков, помимо пистолетов и автоматов, найдена и штурмовая винтовка АР 15 производства США. Глава Дагестана потребовал усилить работу по выявлению в республике спящих экстремистских ячеек.

24 июня в Дагестане в память о погибших объявлено днем траура.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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