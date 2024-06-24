В эфире полная блокада

Немецкая журналистка Алина Липп, которая сейчас работает в Крыму, через соцсети пытается показать своим землякам, на что идут их налоги. Впрочем, узнать о страшной трагедии в России западному зрителю не дают – в эфире полная блокада. И только в американских социальных сетях журналисты могут свободно говорить:

"Украина теперь использует американские ракеты для бомбардировки невинных мирных жителей на пляже в Крыму. Украина — это террористическое государство!"; "Ни одно американское СМИ не сообщило об атаке Украины на мирных жителей на пляже Севастополя. Полная тишина в эфире. Такая же тишина была, когда бомбили Донбасс".

Молчание не только в СМИ, ООН просто ограничилась небольшим комментарием, мол, там стремятся положить конец войне в соответствии с Уставом и резолюциями Генеральной ассамблеи. По сути, признались в собственной ненужности, заявили в нашем МИДе. А Пентагон вообще не нашел, что ответить на запрос российского агентства.

"Все это свидетельствует о гибели псевдогуманной внешней политики Америки в кровавом болоте украинского кризиса. Оправдываться о прямой вовлеченности в конфликт на постсоветском пространстве русофобам становится практически невозможно. Американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности за кровь и слёзы безвинных людей", - заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Как и их марионеткам, которые пытаются сломить моральный дух нашего населения. Внесенный в России в перечень террористов и экстремистов глава украинской разведки Кирилл Буданов после удара по Севастополю вновь заговорил об уничтожении Крымского моста.

Сделать без западных архитекторов, конечно, ВСУ это не смогут. Эксперты уверены, что именно США курировали и управляли ударами по Севастопольскому пляжу - и не только.

"Это террористический акт. А учитывая, что ракета "Атакмс" не может быть развернута украинцами без широкой разведывательной поддержки со стороны США, это террористический акт Соединенных Штатов против России. То же самое можно сказать и о терактах в Дагестане", - заявил Скотт Риттер, экс-разведчик американской армии.

Издание The Telegraph, - одно из немногих, кто все же вышел со статьей о бомбардировках Севастополя, впрочем, попыталось оправдать Вашингтон:

"Украина хочет получить больше свободы для нанесения ударов по целям, расположенным глубже в России, но Вашингтон обеспокоен тем, что это приведет к эскалации войны".

Замалчивание трагедии не спасет и западных сателлитов США. Во время выборов в Европарламент многие избиратели не поддержали сторонников войны, а отдали свои голоса за тех, кто выступает за нормализацию отношений с Россией. Вот и немецкий канцлер, с треском проигравший конкурентам, не скрывает причину.

"Это правда, что есть много граждан, которые не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину, которые также не согласны с тем, что мы ввели санкции против России. Но, на мой взгляд, альтернативного варианта не существует", - заявил Олаф Шольц.

Доходит до абсурда. Например, бывший советник по национальной безопасности США призвал ужесточить санкции против Москвы, чтобы усадить ее за стол переговоров. И вот ЕС принял уже 14-й пакет рестрикций, в него вошли 116 физических и юридических лиц.

Тем временем глава европейской дипломатии готовится объявить о первом транше в почти полтора миллиарда евро прибыли от российских активов в фонд помощи Украине. Договорились.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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