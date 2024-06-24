Теракт на "Северных потоках" грозит ЕС экологической катастрофой

В море попали десятки тонн метана

До 50 тонн метана попало в Балтийское море в результате теракта на "Северных потоках". К такому выводу пришли шведские учёные в ходе новой экспедиции. По их данным, газ ускоряет образование "мёртвых зон", выжить в которых не может никто, кроме некоторых видов бактерий. Сброс промышленных отходов в воду лишь осложняет экологическую ситуацию.

О том, что теракт на "Северных потоках" грозит ЕС не только экономической, но и экологической катастрофой, учёные заявляли с самого начала. Но верить в это европейцам не хотелось.

Хотя кадры, где на поверхность вырываются огромные пузыри газа, не могли не вызывать опасений. Первые после взрывов замеры показали: содержание метана в воде превышает норму в тысячу раз. Тем не менее, некоторые исследователи твердили, что всё в порядке. По их уверениям, одна из крупнейших в истории утечек метана не должна была нанести ущерба морской флоре и фауне. Разве что временный и несерьёзный. Но экспедиция шведских учёных опровергла эти слова. Микробиологам и специалистам по океанографии из университета Гётеборга удалось установить, куда делся газ из разрушенных труб. Вопреки предположениям, он не вырвался на поверхность, а остался в воде.

"Нам удалось определить объём метана, попавшего в море в результате взрывов на "Северных потоках". В отличие от газа, который содержится в воде естественным образом, он имеет другой изотопный состав. По нашим оценкам, в море осталось от 10 до 50 тысяч тонн метана. Он распространился на большую площадь", - говорится в сообщении.

Часть газа растворилась, другую - переработали бактерии. И это плохая новость. Микроорганизмы уничтожают кислород, выжить в таких условиях морская фауна не может. Из "зон смерти" пропадают даже моллюски и черви.

"Европейцы постоянно говорят, что метан - это самое агрессивный парниковый газ, и в этом плане необходимо именно его сокращать. И при этом они, по сути, позволили взорвать "Северные потоки" с огромным выбросом метана. Когда идёт колоссальное превышение природных пороговых значений, конечно, это негативно сказывается на рыбе и на других представителях животного мира", - отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности.

Образованию "подводных пустынь" способствует и деятельность человека. Количество бытовых, промышленных и сельскохозяйственных отходов, которые сбрасывают в море страны Прибалтики, больше всех допустимых норм. Как результат - за последнее столетие площадь "мёртвых зон" увеличилась в 10 раз. Она уже превышает территорию Литвы и продолжает расширяться.

Экосистемам нанесён большой ущерб. На устранение последствий уйдут десятилетия. Если, конечно, этим кто-то будет заниматься. А шведским учёным ещё предстоит изучить пробы планктона из района взрывов "Северных потоков". Но исследователи предупреждают: меры по устранению негативного эффекта нужно предпринимать прямо сейчас.

Кристина Гнедова, "ТВ Центр"

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