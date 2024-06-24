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Нетаньяху объявил о скором завершении активных боев в Рафахе

11:48
  • понедельник
  • 24 июня 2024

Между тем ЦАХАЛ продолжит наносить удары

Израиль готов приостановить боевые действия в секторе Газа ради сделки по заложникам, но не закончить войну с ХАМАС. Об этом в интервью местному телеканалу заявил Биньямин Нетаньяху.

По словам премьер-министра, активная фаза операции в Рафахе, на юге анклава, скоро прекратится, однако ЦАХАЛ продолжит наносить удары. При этом освободившиеся силы будут переброшены на север, к границе с Ливаном.

Там в последние дни резко обострилась обстановка с обстрелами еврейского государства со стороны "Хезболлы". И правительство Нетаньяху намерено дать жесткий ответ.

Фактически речь идет о начале новой наземной операции. По информации израильских военных, план наступления на Ливан одобрен и утвержден. На этом фоне Вашингтон выступили с предупреждением, что открытие второго фронта Израилем чревато полномасштабным конфликтом в регионе с участием Ирана.

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