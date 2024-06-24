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Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 человек

09:51
  • понедельник
  • 24 июня 2024

Большинство из них -- сотрудники правоохранительных органов

Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 человек. об этом сообщает телеграм-канал Baza. Среди убитых – 15 силовиков. Также погибли священник, охранник церкви и трое неизвестных людей.
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Ликвидированы пять террористов. Один из них – боец ММА Гаджимурад Кагиров. Об этом пишут местные СМИ. Отмечается, что он был воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова.

В ходе терактов также пострадали 44 человека. Из них большинство – сотрудники правоохранительных органов. Контртеррористическая операция в Дагестане завершилась.

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